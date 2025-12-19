Navidad León 2025: Camponaraya, magia y música

Camponaraya ha desplegado un amplio programa navideño para estos días festivos. Y lo hace principalmente con actividades de magia, de música y de cine. Después de acudir al teatro en la casa de la cultura con la obra «Cuando América descubrió a Colón», y de abrirse la Feria del Asociacionismo, con diversos talleres navideños, para este 18 de diciembre comienza el Festival de Cine Itinerante por el Bierzo en la Casa de la Cultura de Camponaraya, con 38 Retinas., con proyección de cortos finalistas en la sección oficial a concurso Un toque de humor.

Para el día 19 está programado un festival de magia en Magaz de Abajo, a las 17.30 horas, con la participación de Iñaki Zabaleta en su espectáculo «Íntimo», en la ermita de Magaz de Abajo. También habrá cata de Navidad, de 21.00 a 23.00 horas. En la jornada del día 20 se celebrará el Taller de la Escuela de Música sobre el repertorio del gaitero Eduardo González a las 11.30 horas en la Escuela Municipal de Música de Camponaraya, En esta jornada también se celebrará la Nocevieja anticipada, de 18.30 a 20.30 horas como Espacio Joven, para jóvenes de entre 12 y 22 años.

El 21 de diciembre habrá Festival de Magia en Narayola, con Jon Ander, a partir de las cinco y media de la tarde en la nave de la Junta Vecinal. El día 22 habrá Taller Práctico de Oratoria, desde las cuatro a las seis de la tarde, en el centro cívico de Magas de Abajo. El día 23 habrá Taller de la Escuela de Música en Camponaraya. En la Casa de la Cultura Canti y Fa en el concierto de Navidad. El 30 de diciembre Festival de Magia en Hervededo y el 3 de enero canto ed aguinaldos en Magaz. El 6 de enero por la tarde visita de los Reyes Magos.