Ponferrada aprueba el plan de igualdad de oportunidades

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada celebraba ayer viernes su última sesión plenaria del año, y el ordinario de cada mes. El pleno ha aprobado la prórroga del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres hasta el año 2028, con el voto en contra de los concejales de Vox, que ha cuestionado la necesidad de esta iniciativa de igualdad. El asunto salió adelante con los votos del equipo de govbierno del alcalde popular Marco Morala y los bercianistas de Iván Alonso, además de los socialistas de Olegario Ramón. El PSOE ha apoyado la medida, aunque ha criticado la falta de avances en áreas como subvenciones del Consejo Municipal de la Mujer o el nombramiento de calles con nombres femeninos.

Hubo apartado de ruegos y preguntas y en este caso salió de nuevo el tema de los problemas de comunicación viaria con el pueblo de Peñalba de Santiago. El portavoz del Grupo municipal del PSOE en Ponferrada ha instado al Ayuntamiento, la Diputación de León y la Junta de Castilla y León a actuar “a la mayor brevedad” para retirar los estériles acumulados tras un desprendimiento en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, cerrada y que dificulta la comunicación con la pedanía. Ramón ha pedido a todas las administraciones que cumplan.