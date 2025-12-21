El Papá Noel más solidario adelanta una recogida de juguetes en el Mo.de.MO de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El bar Mo.de.Mo de Ponferrada se ha metido de lleno en la celebración de la Navidad y lo hace hecho con un perfil solidario. Papá Noel recibó ayer a los niños que quisieron acercarse a su local en la parte alta de la ciudad como previa a una visita que, hoy mismo, realizará al Hospital El Bierzo para visitar a niños y personas mayores hospitalizadas. Todo ello se enmarca en una campaña de recogida de juguetes para la población más vulnerable.

Esa recogida ya está en marcha y quien quiera colaborar con la causa puede donar juguetes ya usados o nuevos. No obstante, tienen que ser juguetes que pueda ser desifectados, por condiciones lógicas de salubridad. Los peluches, por ejemplo, no se recogerán, según explica la propietaria del bar.

La visita de Papá Noel al Mo.de.MO se produjo 24 horas antes de que reciba a los niños y niñas en la plaza Fernando Miranda. Como cada año por estas fechas, allí desplegará su campamento, desde hoy a las 11.30 horas.