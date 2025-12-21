Mundo Eduso homenajea al voluntariado de los incendios en el Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Plataforma Social Mundo Eduso organizó un homenaje al voluntariado que entró en acción durante la ola de incendios del pasado verano en el Bierzo. Lo hizo en el marco de la jornada «Ocio saludable e inclusivo» que celebró en el local de Asprona Bierzo en Flores del Sil. La organización ha celebrado el «éxito» de dicho evento, tanto a nivel de participación como por «compromiso social». Cinco fueron las personas homenajeadas por su labor de voluntariado: Amor Benitez, Marta Cubelos, Juan A. Suárez, Carlos Sotorrio y Manuel Brea.

Todos ellos «participaron activamente» en la lucha contra el fuego y Mundo Eduso ha querido reconocer públicamente «su entrega, solidaridad y compromiso con el territorio y con la comunidad», destacan fuentes de esta plataforma social, que asegura que la actividad que organiza, incluidos los Premios Mundo Eduso/Uned Ponferrada TasocTUR, se ha posicionado ya como «un espacio de encuentro entre entidades, ciudadanía y voluntariado de la comarca».