La soprano berciana Nerea González actúa en el Teatro Campoamor de Oviedo

Un momento de la representación de la obra 'Rigoletto'.DL

La soprano berciana Nerea González Otero debuta como Giovanna/Contesa di Ceprano en la ópera Rigoletto, dentro de la 78ª temporada del Teatro Campoamor, con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias bajo dirección del maestro Oliver Díaz y con la dirección escénica de Susana Gómez.

El título de Rigoletto lo interpreta Ernesto Petti, Celso Albelo como Il Duca y Alexandra Nowakowski como Gilda.

Esta obra de Giuseppe Verdi se estrenó por primera vez en 1851 y trata en tres actos un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza que tiene como protagonista a Rigoletto.