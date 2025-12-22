El berciano Pablo Casal se codea con los famosos que tratan con la justicia

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Pablo Casal Polo nació en Ponferrada a principios de los 90, pero con 18 años marchó a estudiar a Madrid, donde se ha asentado. «Soy el coordinador de comunicación del despacho de abogados Paredes y Asociados. Mi función consiste en encargarme de la presencia en medios de los miembros del bufete y de los casos mediáticos, pero dando un poco visibilidad a todos. Además, los dos abogados principales, Alfredo y Carmen, pueden ir como expertos a distintos programas, por ejemplo La Roca de La Sexta, y es algo que yo también gestiono».

«Ahora también me he convertido un poco en representante de algunas clientes del despacho, como es el caso de Elisa Mouliaá, Raquel Moragues (coreógrafa que mantuvo una historia con Amador Mohedano) o Claudia Montes (la conocida como Miss Asturias). Lo que intento es buscar su mejor presencia en medios. Como soy periodista y he estado en el otro lado y sé lo complicado que es conseguir información de primera mano y fuentes, trato de darles datos fiables y veraces y que los abogados y los protagonistas sean accesibles para los medios».

Pero el llegar a un lugar donde estar cómodo y realizado no es algo que suceda de repente, en el caso de Casal, «Pasé por Atresmedia, donde considero que hice un Máster, fue mi escuela durante 10 años. Trabajé en secciones diversas como digital, informativos o su Fundación. Esta última acarrea un gran potencial, pues es el poder de la televisión al servicio de mejorar el mundo. Al final mi tiempo trabajado allí y los contactos que obtuve, me han abierto posteriormente puertas que nunca imaginé».

Embajador del Bierzo en Madrid «Yo trato de ser embajador de mi tierra, traer a gente de Madrid al Bierzo y cada vez amigos diferentes, porque al final el que va, acaba repitiendo. Estoy muy orgulloso de ser berciano, es donde está mi corazón y motivo de alegría», afirma Pablo.

Otro proyecto en el que se embarcó el ponferradino fue el de la revista Lecturas. «Me gustó mucho mi tiempo pasado allí, en la sección Lecturas Diario, que apareció justo con mi llegada. No es que se creará para mí, pero el azar hizo que me encargase del lanzamiento de esta idea: tocar otros temas desde el ámbito de revista del corazón pero yendo más allá. Fue una gran oportunidad verlo nacer y crecer. Cubrimos el caso de Daniel Sancho, en el que nos convertimos en uno de los medios que más exclusivas publicó. Ha sido uno de los trabajos que más me ha marcado en mi carrera periodística».

Falaciones Públicas fue otro programa en el que Pablo Casal volcó sus energías. «Duró 3 años, pero durante los últimos 4 meses, estábamos en la plataforma Podimo, lo que exigía un guion y dedicación que yo ya no podía compatibilizar. Me aportó descubrir la entrevista y conectar con las personas, además de poder trocar el hablar sobre sexo de un tabú a algo natural».

Respecto a la situación de la comarca vista desde la capital del país, Pablo considera «que El Bierzo ha mejorado con proyectos turísticos y también otros como el de Ciuden o el de Prodigioso Volcán con una librería. La comarca tiene cosas que no poseía hace 10 años. Está también el Mu·na con una estrella Michelin. Creo que se exporta más El Bierzo, el botillo es más conocido. Mejoraría la parte de presencia en televisión, quizás porque ese es un mundo que yo conozco y creo que se podría aprovechas más. Es cierto que se trajo MasterChef al Castillo de los Templarios, pero muchas series podrían aprovecharse de los espectaculares paisajes naturales con los que cuenta la comarca. Otro punto a mejorar es el de la lucha contra el fuego, donde creo que todos estamos de acuerdo en que se necesitan más medios».