Las actividades infantiles centran la programación de la semana en La Térmica Cultural de Ponferrada

La programación de La Térmica Cultural de Ponferrada se centra, esta semana, en los más pequeños, coincidiendo con las vacaciones de Navidad. El sábado, 27 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo ‘Un viaje por Jabón’ de la compañía Pompas & Pompones, un teatro de clown que usa las pompas de jabón para contar historias. Comienza a las 20.30 horas en el Auditorio Antracita.

El domingo, 28 de diciembre, llega ‘Cuento de Navidad, el musical’ de la mano de Fénix Producciones, que se verá también en el Auditorio Antracita a las 12 horas e invita a viajar a través de viejos espíritus para conocer el verdadero espíritu de la Navidad.

Además, este domingo y el siguiente, 28 de diciembre y 4 de enero, los niños podrán subirse al tren de cinco pulgadas que se instalará en el lateral exterior de La Térmica gracias a la colaboración de la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana. Estará funcionando entre las 11 y las 14 horas.

Por último la Fundación Ciudad de la Energía recuerda que en enero se podrá disfrutar de actividades a la luz de las velas. El viernes, 2 de enero, a las 18 horas, se verá ‘A la Luz de las Velas – Especial Disney’, un concierto de piano y violín en el que se interpretarán, bajo la suave luz de 1.500 velas, algunos de los temas más representativos de la factoría Disney. Melodías de las bandas sonoras de La Sirenita, Frozen, Mary Poppins, Aladdin o El Libro de la Selva forman parte del repertorio en un concierto especialmente pensado para el público familiar. El precio de la entrada es de 18 euros y se pueden adquirir en la página web de La Térmica Cultural. Y a las 20 horas será el turno para ‘A la Luz de las Velas – Bandas sonoras y éxitos atemporales’

Hay que destacar que la Térmica Cultural permanecerá cerrada al público los días 24 y 25 de diciembre. El resto de la semana mantendrá su horario habitual. El 31 y el 1 de enero también estará cerrada.

En el caso de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía permanecerá cerrada al público los días 24 y 25 y 31 de diciembre, además del 1 y el 6 de enero de 2026. El resto de las jornadas, su horario será el habitual, es decir, de martes a domingo de 10.30 a 17.30 horas.