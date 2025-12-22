Psiquiatría de la Gasbi logra el primer premio a mejor investigación original de la especialidad en la autonomía

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) se ha alzado con el primer premio a mejor investigación original en la 38ª reunión de la Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría (Acylp) con el proyecto titulado ‘Predicción de uso de medidas de contención mecánica en una Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría’.

El trabajo se ha centrado en los pacientes ingresados en 2022 en dicha unidad del Hospital El Bierzo, así como sus indicaciones y adecuación a la actual normativa de la Fiscalía y los factores de riesgo asociados.

El estudio ha reflejado que los procedimientos de contención se aplicaron con una frecuencia muy baja, en menos del 9% de los pacientes ingresados, y que la indicación y el seguimiento de los protocolos establecidos resultaron adecuados. Asimismo, se identificó como principales factores de riesgo la presencia de conductas heteroagresivas en el momento del ingreso y el diagnóstico de un episodio de manía. No se observó relación entre la aplicación de contenciones y variables como el sexo, la edad o la situación social.

El primer autor del proyecto ha sido el residente de segundo año de Psiquiatría de la Gasbi, Michael Osorio, junto con la coautoría de Zaida Gutiérrez, José María Gil, Sara Vega, Elena Martín, Marcos Urbano, Lucía Correa, Nuria Morala, José María Pelayo y Yolanda Zapico.

La Acypl otorga en cada convocatoria un premio con la denominación ‘Sancho Velázquez de Cuéllar’ a los trabajos de investigación que, a juicio del jurado del comité científico, cumplen los mejores criterios de calidad científica, rigor investigador y presentación.

Este premio destaca la implicación del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo en el ámbito investigador, la docencia de sus residentes y su compromiso en la organización. Además, el doctor José María Pelayo presentó la ponencia ‘Neurobiología de los primeros episodios de psicosis’ y el proyecto ‘Mentes Innovadoras’, este último recientemente aprobado por la Gerencia Regional de Salud (GRS) para su financiación.

La 38ª reunión anual de la Acylp ha hecho especial énfasis en la actividad científica de las áreas sanitarias de Castilla y León y, en particular, en la desarrollada por los profesionales jóvenes y en formación. Este año el lema ha sido ‘La Ciencia de la Psiquiatría en 2025. Un paso adelante’. En palabras de su organizador, el catedrático de Psiquiatría Vicente Molina, el encuentro “abarcó muchos aspectos de interés para nuestra práctica profesional y para el avance de nuestra especialidad, con la participación de ponentes de todas las áreas sanitarias de la región y de destacados especialistas de otras regiones”.