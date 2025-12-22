Un total de 45 establecimientos participa en el concurso de escaparates ‘Ciudad de Ponferrada’

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Un total de 45 establecimientos ha participado en una nueva edición del concurso de escaparates navideños ‘Ciudad de Ponferrada’, organizado por la Cámara de Comercio. Hoy se han entregado los galardones, que han recaído en Flor de Sauco (avenida La Puebla, 42), primer premio dotado con 1.000 euros, y en Copycentro (calle Camino de Santiago, 27), que recibió el segundo premio de 500 euros.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Javier Morán, junto a la responsable de la delegación en Ponferrada, Vanesa Capilla, entregaron los premios, destacando la alta participación en esta edición del certamen y subrayando que “el comercio ha hecho un esfuerzo y lucha por sobrevivir y mantenerse en esta ciudad”.

Los ganadores, Flor de Sauco, señalaron que su escaparate es de estilo artesanal y “sencillo y natural”, ya que pretende reflejar una floristería “especial”, con flores “para dar alegría y conmemorar momentos importantes”.

Esta iniciativa persigue apoyar al comercio tradicional y contribuir al embellecimiento de las calles en unas fechas tan señaladas como la Navidad, cuando las luces, los árboles y numerosas representaciones de Papá Noel invaden las tiendas.

Morán entrega el segundo premio a CopycentroDL