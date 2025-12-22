Papá Noel llega a la plaza Fernando Miranda de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Papá Noel se ha instalado en Ponferrada durante unos días antes de continuar su camino y recorrer, en la noche del miércoles, las casas bercianas y del resto del mundo. Este lunes, el concejal de Fiestas de Ponferrada, Carlos Cortina, ha recibido a Papá Noel, que atenderá a los niños que quieran saludarle y entregarle sus cartas en la plaza de Fernando Miranda.

Papá Noel estará hoy lunes y mañana martes en horario de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El miércoles, 24 de diciembre, solo podrá visitarse en horario de mañana.

A pesar del frío nadie se quería perder ver de cerca a Papá NoelANA F. BARREDO