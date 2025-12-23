Ponferrada contará con un transporte urbano más accesible para personas con TEA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada contará con un transporte urbano más accesible gracias a la iniciativa MovilizaTEA, que incorpora pictogramas, formación especializada y una aplicación innovadora para facilitar la autonomía de las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

La acción, que se está impulsando en la capital berciana junto a otras ciudades de Castilla y León, fue presentada hoy con la presencia del concejal de Transporte y Movilidad, Carlos Fernández; la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas; y la gerente de la Federación Autismo Castilla y León, Rosa Luna. Y es que MovilizaTEA surge para dar respuesta a las dificultades que muchas personas con TEA encuentran al utilizar el transporte público, como la planificación de las rutas, los tiempos de espera, la sensibilidad sensorial o la interacción social. El proyecto incluye la instalación de pictogramas en autobuses y paradas, que estará lista en unos meses, la formación específica para condcutores y personal municipal, y el desarrollo de la aplicación móvil para la planificación de rutas, seguir el viaje en tiempo real y utilizar apoyos visuales y comunicativos.

En definitiva, según explicó Carlos Fernández, se trata de “avanzar hacia un transporte público más accesible y más comprensible”. En esta misma línea, Alexandra Rivas subrayó el compromiso del Ayuntamiento de Ponferrada con todo tipo de iniciativas de inclusión social. Por su parte, la representante de Linecar resaltó el compromiso empresarial para hacer el transporte más accesible y sostenible.

Rosa Luna insistió en que esta acción “elimina barreras reales que dificultan el uso del transporte a muchas personas con autismo”. Además, precisó que en Castilla y León se contabilizan unas 24.000 personas con TEA, de las cuales aproximadamente 1.800 corresponderían a la comarca del Bierzo.

Otra de las acciones en las que se basa la iniciativa es la formación especializada, a través de la cual ya se ha formado a más de una treintena profesionales sobre el autismo.

Actualmente, MovilizaTEA está presente en Segovia, Valladolid y Ávila, y continúa avanzando en Zamora y Palencia, con el objetivo de extenderse progresivamente por toda la comunidad autónoma.

Este proyecto pionero cuenta con la colaboración de la Federación Autismo Castilla y León, el Ayuntamiento de Ponferrada y la empresa Linecar.