Licitados 12M€ para transformar el alumbrado y las piscinas de Ponferrada

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, han anunciado la licitación de dos contratos por un importe superior a los doce millones de euros para «mejorar los servicios públicos y la eficiencia energética». Son la renovación integral del alumbrado público del municipio, con la sustitución de casi 15.000 luminarias de vapor de sodio por tecnología LED (9,8 millones de euros) y la rehabilitación de las piscinas climatizadas Lydia Valentín (2,4 millones). Detrás de ambos proyectos está la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), aunque en el caso de las piscinas, el Ayuntamiento deberá aportar cerca de 900.000 euros.

La actuación de modernización del alumbrado se ejecutará en el marco del encargo de gestión realizado por el Ayuntamiento a Somacyl, que incluye el suministro de energía, el mantenimiento y conservación de la infraestructura, la gestión del alumbrado y la ejecución futura de obras de acondicionamiento de la red. Lo que ahora sale a contratación es la adquisición de las luminarias, pero «el importe global de este encargo se estima en 40 millones de euros, con una duración de 15 años», explicó Jiménez.

La actuación beneficiará a 36 núcleos de población del municipio de Ponferrada, que pasarán a tener «uno de los sistemas más modernos de Castilla y León», ya que las luminarias estarán preparadas para su integración en sistemas avanzados de telegestión y control punto a punto y podrán ser reguladas en función de las condiciones y las necesidades de cada momento. Habrá «un control absoluto del alumbrado», subrayó el director de Infraestructuras, que destacó, por encima de todo, el gran ahorro energético, de un 33%. Serán —dijo— 400.000 euros al año que, durante los 15 años de la encomienda, suman seis millones de euros. Un dinero que el Ayuntamiento podrá destinar a obras de mejora de la ciudad.

El segundo contrato licitado, el de las piscinas cubiertas que llevan años cerradas, contempla la reforma integral del edificio, incluidos el refuerzo y la reparación de las estructuras existentes, la impermeabilización del vaso, la renovación de todos los pavimentos, la mejora de la cubierta y la actualización de las instalaciones técnicas. El proyecto incluye, así mismo, la modernización de la instalación térmica mediante sistemas de climatización adaptados a cada espacio y la renovación casi completa de la instalación eléctrica, con la implantación de un doble suministro para garantizar que no se produzcan cortes energéticos.

El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses y la idea es que comiencen ya el próximo mes de marzo.

Nueva captación de agua en Puente de Domingo Flórez

El director general de Infraestructuras de la Junta, José Manuel Jiménez, también visitó Puente de Domingo Flórez, donde se está construyendo una nueva captación de agua del río Sil para asegurar el suministro en caso de «episodios extremos» como los incendios forestales del verano.

El fuego afectó a la captación actual en Llamas de la Cabrera (Benuza), donde ya se han ejecutado obras de emergencia, consistentes en la construcción de nuevas escolleras, la limpieza, la colocación de filtros y el perfilado del cauce; pero además se está ejecutando esa segunda captación junto con una nueva estación de tratamiento de agua potable. «Estas infraestructuras permitirán garantizar la potabilidad del agua y reducir la vulnerabilidad frente a posibles problemas futuros derivados de la presencia de cenizas u otros contaminantes», dijo Jiménez.

Está previsto que estas actuaciones, que suponen una inversión de algo más de 537.000 euros, concluyan en el segundo trimestre de 2026.