El SEPEIS recibe el camión autobomba para el Parque de Bomberos de Bembibre

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León ha recibido ya el camión autobomba rural ligera para el Parque de Bomberos de Bembibre, que sigue su curso administrativo para que se puedan iniciar las obras próximamente.

Así lo han podido comprobar el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el vicepresidente y responsable del área, Luis Alberto Arias; la alcaldesa del municipio berciano, Silvia Cao; y el concejal Sigifredo Benavides. Este nuevo vehículo ha supuesto una inversión de 437.233 euros por parte de la Diputación de León, y ya está en las instalaciones del Sepeis para que pueda ser utilizado en caso de necesidad hasta que entre en funcionamiento el Parque de Bembibre.

Se trata de un camión BRL (Bomba Rural Ligera) con capacidad para 2.000 litros de agua, bomba de agua con salidas de alta y baja presión, herramientas para excarcelación de alta calidad, equipos de respiración autónoma, mangueraje y útiles para extinción de incendios.