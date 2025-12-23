Los ganaderos del Bierzo retoman el pulso por el matadero: "Nos sentimos malditos"

Unas cien familias viven directamente de la ganadería de vacuno de carne en el Bierzo, muchas de ellas en municipios mineros, y todas continúan desatendidas por parte de la administración. Así se sienten. El sector se ve solo ante la grave problemática de la falta de un matadero de cercanía y, después de un año y medio de aguante tras el cierre del de Toreno, han decidido realizar una «llamada de atención» que puede ser la antesala a movimientos de mayor calado. En 60.000 euros se tasaron las obras del arreglo de la instalación, hace un año, para poder reabrir y consideran que es una cifra irrisoria para no darle respuesta. Apuntan, directamente, hacia la Junta de Castilla y León mientras no descartan tirar del hilo de la iniciativa privada en su desesperación por buscar soluciones.

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, y el presidente de Ternabi, José María Álvarez, han comparecido este martes, refrendados por cerca de medio centenar de ganaderos, para recuperar la voz de una causa que parece perdida y ahora que ha habido una nueva reunión con la Junta de Castilla y León, dispuesta a volver a hacer una valoración del estado del matadero para determinar si la inversión ha de ser más alta. Ya se han detectado actos vandálicos que han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil y eso, previsiblemente, elevará el gasto.

Álvarez aseguró que en el Bierzo hay unas 9.000 cabezas de ganado vacuno, que el sector tira, que los precios han subido después de décadas paralizados y que hay iniciativa por ampliar las explotaciones existentes y crear nuevas. Pero la situación «es inasumible» sin un matadero próximo. No es tanto el dinero que se pierde por tener que ir a Astorga a sacrificar, sino sobre todo por el tiempo.

«Echamos una mañana entera para uno o dos terneros y ese tiempo lo debemos dedicar a nuestras explotaciones». Además, la «saturación» del matadero maragato, ante la avalancha de sacrificios, ha empeorado mucho el servicio de retorno de las canales. «Es una aventura, matas y no sabes si vas a tener la carne en tiempo en forma», explicó el presidente de Ternabi.

«Nos sentimos malditos y abandonados. No entendemos esto. Es una inversión pequeña para conservar una inversión mucho mayor», dijo José María Álvarez, mientras que Vicente Mirón insiste en que no entiende cómo se ha dejado que el problema llegara al punto actual con el peso que el sector tiene en la comarca, fundamental en los pueblos mineros que siguen buscando una reconversión. Además, destacó que el 60% del empleo es femenino. «No vamos a poder mantener nuestras redes de comercialización sin un matadero de cercanía», advirtió el presidente de Ternabi.

Una media de tres horas se emplea para hacer un sacrificio si el transporte sale de Ponferrada y si el origen es de la parte occidental de la comarca, ese tiempo se eleva por encima de las cuatro horas y media. "La dilatación del transporte es el principal inconveniente", insistió Álvarez, que asegura que "llevamos año y medio aguantando por tenacidad y pura fe, pero si esto no se resuelve, el problema va a ser gordo". Y no solo se ven afectados los ganaderos del Bierzo, también carniceros y los ganaderos de Laciana, que igualmente sacrificaban en Toreno.

El presidente de Ternabi, que ha tomado la palabra en representación del sector, asegura que el matadero de Toreno "es rentable" y estaba llamado a crecer de no ser por los problemas legales y administrativos de la anterior empresa gestora. Los mismos que motivaron su cierre. Además, el Ayuntamiento de Toreno pondrá las cosas fáciles a quien asuma la gestión, con una pago casi simbólico en concepto de alquiler. Vicente Mirón recordó que la empresa que lo explotaba pagaba una tasa de tan solo 50 euros, "que también dejó de pagar". Otro punto a favor de este matadero es que está libre de deudas.