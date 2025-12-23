Hernán Alonso Abella, escritor y poeta berciano, fallece a los 81 años de edad

Imagen de archivo de Hernán Alonso en la redacción del Diario de León en Ponferrada.DL

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

El poeta y escritor Hernán Alonso Abella, asiduo colaborador en los medios de comunicación bercianos a lo largo de los años, ha fallecido el pasado día 22 de diciembre en Villafranca del Bierzo, a los 81 años de edad. Natural de Tejedo de Ancares, sus primeras incursiones poéticas se remontan hasta el año 1986, con Árbol de voces. Posteriormente le seguirían otras obras como El Bierzo, todos los pueblos, rutas y caminos o Villafranca del Bierzo.

Licenciado en Filosofía y Letras, impartió clases en el Instituto Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo. Alonso Abella, que aseguraba leer a Lorca, Machado o Quevedo, afirmaba: «no hay poetas sino poemas, que me parece lo más importante, creo, en la poesía como tal».

Llegó a definir su poesía como «fácil y asequible para cualquier lector». En 2007, fue el encargado de realizar el pregón de las fiestas patronales en honor al Cristo de la Esperanza.