EL Belén de Villaverde, una cita de estas fiestas

Publicado por Redacción Pnferrada Creado: Actualizado:

Como cada año por estas fechas, el Belén artesano de Villaverde de la Abadía abre sus puertas. Se trata de uno de los más autóctonos de la comarca, ya que incluye recreaciones de algunos de los monumentos más emblemáticos, como Las Médulas, el castillo de Ponferrada o el Castrelín de Paluezas, tal y como informa Manolo Macías. Este nacimiento, con figuras en movimiento, está instalado en una pequeña nave de la antigua huerta parroquial, muy cerca de la iglesia. Se puede visitar todos los sábados, domingos y festivos hasta el próximo 6 de enero, en horario de 16.00 a 20.00 horas.