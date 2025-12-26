Terminado un depósito de agua del Congo, con ayuda berciana

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La población de Kikuyo, en el Congo, ya tiene casi listo el depósito de agua, cuyo proyecto comenzó este verano gracias a una subvención de 38.309 euros concedida por la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Ponferrada. Esta actuación tiene un coste total de 48.200 euros y beneficiará a unas 2.500 personas.

Gracias a este proyecto solidario, mujeres y niños dejarán de recorrer más de 4,2 kilómetros diarios con bidones de 20 litros sobre sus cabezas para obtener agua. Hasta ahora, para disponer de agua era necesario acudir a un manantial situado a 850 metros de las viviendas, al que se accede por una senda con una fuerte pendiente y muy resbaladiza cuando se moja.

A partir de este momento, con esta actuación, el agua se bombeará hasta tres cisternas de 5.000 litros de capacidad cada una, desde las que se distribuirá a través de fuentes públicas construidas entre las viviendas. Con ello se facilita el consumo de agua limpia, se reduce la carga de trabajo de mujeres y niñas y se mejora la salud de toda la población.

