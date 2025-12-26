Diario de León

#Elcentromola de Ponferrada celebra el sábado las campanadas infantiles

Será a las 11.30 horas frente al reloj de la plaza República Argentina

Imagen el año pasado de los niños disfrutando de esta jornada festiva

Ponferrada

La Asociación de Comercio #elcentromola de Ponferrada celebrará mañana, sábado 27 de diciembre, a partir de las 11.30 horas, unas campanadas infantiles, que se llevarán a cabo ante el reloj situado en la plaza República Argentina de la capital berciana.

Desde las 11.30 horas y hasta las 14.30 horas, el centro de Ponferrada entrará en ebullición con las campanadas, presentadas por María de Miguel, y todas la actividades que las rodean, personajes sorpresa, las doce ‘Gusiuvas’, música, chocolatada infantil, juegos y diversión.

