Elcentromola de Ponferrada celebra el sábado las campanadas infantiles

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación de Comercio #elcentromola de Ponferrada celebrará mañana, sábado 27 de diciembre, a partir de las 11.30 horas, unas campanadas infantiles, que se llevarán a cabo ante el reloj situado en la plaza República Argentina de la capital berciana.

Desde las 11.30 horas y hasta las 14.30 horas, el centro de Ponferrada entrará en ebullición con las campanadas, presentadas por María de Miguel, y todas la actividades que las rodean, personajes sorpresa, las doce ‘Gusiuvas’, música, chocolatada infantil, juegos y diversión.