Molinaseca inaugura hoy tres días de mercadillo

El mercadillo se celebra en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Molinaseca.L. DE LA MATA

La población berciana de Molinaseca inaugurará a las 17.00 horas de hoy viernes su tradicional Mercadillo Navideño, que podrá visitarse hasta el domingo, 28 de diciembre, en la parte superior de la Oficina de Turismo, con acceso por la parte posterior.

El Mercadillo Navideño de Molinaseca reunirá una selección de puestos de artesanía, ropa y moda, joyería y productores agroalimentarios, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante las fiestas. Así, a lo largo de los tres días, los asistentes podrán descubrir productos originales y de calidad e ideales para regalos navideños, además de apoyar el comercio local y a pequeños productores.

Organizado por la Asociación vecinal Molinafest, con la colaboración del Ayuntamiento de Molinaseca y la Asociación Agroalimentaria del Bierzo, la iniciativa busca dinamizar la vida social y económica del municipio en unas fechas tan señaladas, ofreciendo una experiencia diferente que combina tradición, creatividad y gastronomía.