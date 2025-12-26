La Junta subvenciona a casi una treintena de entidades locales en el Programa de Empleo y Formación

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, avanza que el Programa Mixto de Empleo y Formación del próximo año contará con casi una treintena de proyectos en el Bierzo, del total de 47 proyectos para la provincia de León y con una inversión de más de diez millones de euros para llegar a más de 500 personas contratadas. «Es una importante apuesta por el mundo rural, por el municipalismo», añadió. Y es que los trabajos a desarrollar tendrán un marcado carácter social y de utilidad pública, centrándose en el acondicionamiento de espacios públicos, la recuperación del patrimonio y la prestación de servicios.

Así lo anunció la consejera en la visita al Museo de Ciencias Naturales en Villafranca del Bierzo, donde conoció de primera mano uno de los programas de la Junta que se desarrollan en el municipio. «Esa apuesta que hace el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco por el empleo, el territorio y también por El Bierzo», precisó.

En Villafranca se llevan a cabo programas de empleo con cuatro trabajadores dedicados a la recuperación de espacios verdes y a las oficinas de turismo. Además, forman parte del total de 14 trabajadores que la Junta subvenciona este año con 235.000 euros a este municipio. «Se emplean en el ámbito rural para desarrollar servicios municipales».

García avanzó que la inversión total será de 48 millones de euros en toda Castilla y León para el próximo año dentro del Programa Mixto de Empleo y Formación. «Es una inversión histórica» para este programa que se pone en marcha gracias a las entidades locales. Además, supone un incremento del 10 % respecto a la convocatoria inicial, dado el «éxito» alcanzado y que ha obligado a aumentar la dotación para atender las solicitudes. Los proyectos programados tendrán un gran impacto en el empleo y la dinamización local, ya que permitirán la contratación de más de 2.800 personas en situación de desempleo en toda Castilla y León. De ellas, 2.313 serán alumnos trabajadores que compatibilizarán formación y trabajo remunerado para ejecutar los 242 programas previstos. A esta cifra habrá que sumar, al menos, otras dos personas por proyecto, que asumirán las labores de formación, monitorización y gestión.

Del total de programas, 207 están promovidos por entidades locales, con una inversión cercana a los 40 millones de euros. Los 35 restantes serán gestionados por entidades sin ánimo de lucro, la mayoría pertenecientes al Tercer Sector, que desarrollarán fundamentalmente iniciativas de carácter social y asistencial.

A juicio de la consejera, estos programas mixtos son «clave en las políticas de empleo de la Junta de Castilla y León». Por ello, se incide en la reducción del desempleo y la cohesión social. Del mismo modo, remarcó que estos programas superan el 50 % de inserción laboral.

Por su parte, el alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira agradeció estas ayudas de la Junta "tan importantes" para este municpio que permite tener abierto, por ejemplo, Museo de Ciencias Naturales en Villafranca del Bierzo.

Finalmente, se realizan trabajos en beneficio del tejido local mediante la ejecución de obras o la prestación de servicios de interés general o social, que contribuyen a la dinamización del territorio y a mejorar la calidad de vida de los vecinos, dotando a los ayuntamientos de recursos para transformar y mejorar el entorno mediante actuaciones encaminadas al acondicionamiento de espacios públicos, la recuperación del patrimonio, el aprovechamiento de recursos locales o la prestación de servicios.

