El Ayuntamiento de Ponferrada aprueba la continuidad del contrato de transporte urbano

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Consistorio de Ponferrada (León) ha aprobado una orden de continuidad del contrato del transporte colectivo urbano de viajeros con el objetivo de garantizar la prestación de este servicio mientras se culmina el nuevo contrato.

El contrato vigente, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 29 de noviembre de 2024, establecía el inicio de las prestaciones el 3 de enero de 2025 y tenía una duración de un año. Finalizado este periodo y encontrándose en fase de tramitación el expediente de una nueva adjudicación, el Ayuntamiento ha adoptado esta medida para evitar la suspensión del servicio a partir del día 4 de enero, "protegiendo así los derechos de los usuarios".

Esta orden de continuidad se extenderá hasta la tramitación y formalización del nuevo contrato, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre y en el artículo 82/2 de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre de la Administración del Estado, que da preferencia a la gestión externa contractual sobre la gestión directa municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento de Ponferrada mantendrá durante 2026 la ayuda del 20 por ciento al bono de transporte "en su compromiso con las familias, con la sostenibilidad y la accesibilidad", ha asegurado el alcalde, Marco Morala.

Al adherirse, además, al sistema de bonificaciones del Gobierno de España, el precio final de los billetes se reduce un 40 por ciento para los usuarios, por lo que para los usuarios con Tarjeta 10 el precio será de 4,5 euros; para quienes tengan bono mensual el coste será de 15 euros; para los jóvenes con Tarjeta Estudiante el precio será de 16,2 euros, mientras que el coste de la Tarjeta Abono Social será de 8,52 euros.

Al mismo tiempo, se mantendrá la subvención del cien por ciento al Bono Infantil para los menores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre 2026, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

AGENDA URBANA

Por otra parte, en el marco de la Agenda Urbana de Ponferrada, aprobada en Pleno el 5 de septiembre de 2024 conforme a la metodología de la Agenda Urbana Española, el Cosistorio ha recibido el 19 de diciembre de 2025 la propuesta de resolución de la Dirección General de Fondos Europeos para el Plan de Actuación Integrado (PAI).

Dicha resolución otorga al proyecto 'Ponferrada Inspira' una senda financiera de 11.420.886 euros, de los cuales el 60 por ciento corresponden a los Fondos Feder y el 40 por ciento restante (4.168.354 euros) a la aportación municipal.

Según Marco Morala, la aceptación de esta ayuda implica el compromiso municipal de cumplir los requisitos establecidos en la normativa europea, en las bases reguladoras de la convocatoria y en la propia resolución. "Es un paso más para continuar avanzando en un proyecto centrado en ocho grandes actuaciones que van a transformar Ponferrada en una ciudad más sostenible, fomentando la inclusión social y fortaleciendo nuestro turismo", ha subrayado.