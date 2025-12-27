La Unidad Hidráulica de Endesa generó un 10 % por encima de la media

La Unidad de Producción Hidráulica Noroeste de Endesa ha generado un 10 % por encima de la media en este 2025. Las 24 centrales que la compañía energética gestiona desde Montearenas, en Ponferrada, produjeron 1.760 GWh durante este año. Aunque las reservas de agua en la zona del Bierzo están muy bajas, con un 29% del total, con solo los 77 hectómetros cúbicos que hay almacenados en el pantano de Bárcena, la Unidad de Producción Hidráulica Noroeste de Endesa cerrará 2025 con una producción del 10% por encima de un año medio, con 1760 Gigavatios por hora generados. Gracias, en gran parte a las abundantes precipitaciones y agua embalsada del inicio del ejercicio, que arrastraba el empuje del año anterior cuando consiguió el récord de producción absoluto con más de un 40 % sobre el promedio. La UPH Noroeste, que controla desde Montearenas, en Ponferrada, 24 centrales por todo el noroeste de España, con especial trascendencia en Castilla y León y Galicia, prevé que el inicio de 2026 sea algo mejor de lo que preveían después de un otoño y un arranque de invierno seco. «La nieve y la lluvia que ha caído recientemente nos hace ser más optimistas», comenta el responsable de la UPH Noroeste de Endesa, José Antonio Galván, quien también destaca el importante papel que están desarrollando esta tecnología en la transición energética, al tratarse de una energía renovables gestionable y que aporta estabilidad a la red. Asimismo, Galván pone en valor el grado de madurez de las centrales hidroeléctricas. «Tenemos más de un siglo, en el que ha cambiado mucho la tecnología», reseña, para añadir que, a excepción de que usan agua almacenada para generar electricidad, «ha cambiado prácticamente todo». En los inicios requerían de muchos trabajos manuales, «en ocasiones hasta extremadamente exigentes, desde el punto de vista del esfuerzo físico y de vigilancia». Pero en las últimas décadas se han ido transformando en procesos muy automatizados y teledemandados, con una vigilancia más exhaustiva y con más posibilidades de prevenir cualquier incidencia o anomalía. Para continuar garantizando la competitividad de las instalaciones, Endesa va incorporando las nuevas tecnologías que permiten ahondar en la digitalización de los procesos y mejorar el mantenimiento predictivo, anticipándose a posibles averías. El responsable de la UPHN de Endesa recalca que, anualmente, se llevan a cabo inversiones en actuaciones planificadas con periodicidad y dar respuesta a distintas necesidades de las instalaciones. Otras tienen como objetivo realizar «oportunidades de mejora» con más de 50 millones de inversión en global del territorio.

