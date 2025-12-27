La UPL y el PSOE exigen la reapertura urgente de la oficina del Ecyl de Fabero

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha llevado a las Cortes de Castilla y León el problema provocado con el cierre de la oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) en Fabero y ha registrado una batería de preguntas para reclamar a la Junta una solución inmediata que permita reabrir este servicio. Según ha señalado la formación leonesista, en los últimos días se ha extendido la preocupación en el municipio tras el cierre de la oficina. De acuerdo con la información trasladada por el gerente del Ecyl, se trataría de una situación puntual y no de un cierre definitivo, motivada por la finalización de los contratos temporales del personal que prestaba servicio en estas dependencias. No obstante, UPL acusa a la Junta de Castilla y León de falta de previsión y planificación y pregunta directamente al Gobierno autonómico si el cierre será temporal o definitivo. En cualquier caso, reclama «inmediatez» para dar una solución que permita reabrir la oficina a la mayor brevedad posible. En su iniciativa parlamentaria, UPL sostiene que la Junta no ha adoptado medidas para que la situación vuelva a la normalidad ni ha fijado plazos para la reapertura. Según denuncian, el cierre afecta a los trámites ordinarios de las personas desempleadas adscritas a esta oficina y puede suponer la pérdida de cursos de formación, perjudicando el acceso de la población de la zona a las políticas activas de empleo.

Por su parte, el PSOE de Fabero ha denunciado el “abandono” que considera que sufre el municipio por parte de la Junta y ha reclamado soluciones urgentes ante el «deterioro de los servicios públicos", con carencias en ámbitos como el empleo, la sanidad, la educación, la atención al sector agrario y las comunicaciones. En una nota informativa, los socialistas han advertido de un “desmantelamiento progresivo” de los servicios en el municipio y han atribuido la situación a la falta de planificación y de inversión por parte del Gobierno autonómico, lo que, a su juicio, incrementa la desigualdad entre el medio rural y las zonas urbanas. Entre los ejemplos señalados, el PSOE ha destacado el cierre de la oficina del Ecyl en Fabero, que, según explican, venía funcionando de forma intermitente desde hace meses, con atención limitada.