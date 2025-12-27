Un octogenario queda atrapado dentro de su vehículo al volcar en Toreno

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una nueva alerta por un accidente durante la tarde de este sábado.

En concreto, la llamada se realizó a las 16.46 horas, cuando se avisa de un accidente ocurrido en el kilómetro 2 de la carretera LE-4304, en el término municipal de Toreno. Un vehículo perdió el control y terminó volcando.

Como consecuencia, el ocupante, un hombre de 80 años, quedó atrapado y refería un golpe en la cabeza, aunque está consciente.

Los Bomberos de Ponferrada han procedido a trasladarse al lugar de los hechos para excarcelar al hombre, que no puede salir del vehículo por su propio pie.

También se ha avisado a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar un unidad medicalizada de Emergencias (UME) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ponferrada.