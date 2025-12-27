San Juan Evangelista procesiona con los jóvenes por el casco histórico de Ponferrada

Un momento de la procesiónL. DE LA MATA

Siguiendo la tradición de años precedentes, en Ponferrada se desarrolló la tradicional procesión de San Juan Evangelista, que es el patrón de la Juventud Cofrade.

La cita, ya consolidada en el calendario religioso local, tenía lugar en el casco histórico de la ciudad y reunía a cofrades, devotos y público en general en una jornada marcada especialmente por la solemnidad y la tradición religiosa.

La comitiva procesional salía pasadas las siete de la tarde desde la icónica iglesia de San Andrés, frente al castillo y su recorrido discurría por el casco histórico de la ciudad.

La comitiva procesionó acompañada por miembros de distintas cofradías y hermandades de Ponferrada, así como por jóvenes cofrades que rinden homenaje a su patrón.

La procesión concluía en la Basílica de la Encina, donde se celebró una misa en honor a San Juan Evangelista y se porteó al Santo Cristo de la Esperanza.

Antolín de Cela encabeza la comitivaL. DE LA MATA

