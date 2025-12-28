Ponferrada da la bienvenida al 2026 con las campanadas infantiles

La música y la nieve artificial fueron los ingredientes de la mañana del sábado.L. de la mata

Uno, dos, tres… y así hasta doce, para dar la bienvenida al 2026 en Ponferrada. La ciudad se llenó de ilusión y sonrisas con la celebración, ayer sábado, de las campanadas infantiles organizadas por la asociación de comerciantes El Centro Mola por tercer año consecutivo. Desde las 11.30 de la mañana, la céntrica plaza de la República Argentina se convirtió en el corazón de la fiesta, acogiendo a cientos de personas en una jornada entrañable presentada por María de Miguel. Las protagonistas fueron las ya tradicionales «doce gusiuvas», que marcaron el simbólico inicio del nuevo año entre aplausos y alegría.

No faltaron las actividades infantiles, los personajes sorpresa ni la nieve artificial que, pese al frío de la mañana, aportó un toque mágico a la celebración. Una mañana inolvidable que puso el broche final con una deliciosa chocolatada, perfecta para entrar en calor y despedir la fiesta con el mejor sabor.

Por su parte, el concejal de Comercio, David Pacios, mostró su satisfacción por estas actividades, que sirven para revalorizar el comercio local. «Es un orgullo ver las calles llenas de gente con la iluminación navideña y los escaparates», añadió, y agradeció a El Centro Mola por poner en marcha esta y otras acciones.

En esta misma línea, el presidente de la Asociación El Centro Mola, Iván Rodríguez, manifestó su felicidad por la acogida de esta actividad.