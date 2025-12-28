Fele pide a las administraciones cumplir con las infraestructuras

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) en el Bierzo ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León el cumplimiento de los compromisos pendientes en materia de infraestructuras, al considerar que su falta lastra el desarrollo económico y la competitividad de las empresas de la comarca.

El presidente de la delegación berciana de Fele, Javier Morán, ha asegurado que el balance del año 2025 se cierra «en las mismas circunstancias con las que comenzó», «con proyectos clave sin ejecutar y promesas incumplidas».

En este sentido, ha remarcado «el abandono institucional» que, a su juicio, sufre el Bierzo por parte de las dos administraciones con competencias en infraestructuras, tanto Gobierno de España como la Junta de Castilla y León.

Morán ha advertido de que la ausencia de infraestructuras adecuadas impide que las empresas bercianas puedan competir en igualdad de condiciones en un mercado cada vez más globalizado. «Las empresas hacen un gran esfuerzo por mantenerse en una comarca que no dispone de las infraestructuras que debería tener para ser competitiva», ha señalado.

Aunque el desempleo se ha mantenido estable en torno a los 6.000 parados, Morán ha subrayado que esta estabilidad responde en gran medida a la contratación estacional como recolección de fruta, vendimia, lo que tiene que ver en las épocas también estivales, o de Semana Santa, de Navidad, y no a un crecimiento estructural del empleo, algo que, según ha remarcado, está directamente vinculado a la falta de inversiones en infraestructuras. Además, ha reclamado la agilización de las ayudas a las zonas afectadas por los incendios del pasado verano, que «a fecha de hoy siguen sin cobrar la gran mayoría de la gente», una situación incompatible con el discurso institucional de apoyo al medio rural y al tejido productivo.

De cara a 2026, Fele Bierzo confía en que las administraciones «pasen de los anuncios a los hechos» y cumplan los compromisos adquiridos para dotar al Bierzo de las infraestructuras necesarias para su desarrollo económico y empresarial.