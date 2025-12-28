Ponferrada repunta en licencias para construir más de 400 viviendas

No son cifras muy elevadas, pero los datos certifican que en estos dos últimos años ha cambiado por completo la tendencia del parón brutal que vivía el sector de la construcción en Ponferrada. En los últimos meses se ha incrementado la petición de licencias para construir nuevas viviendas y la prueba está en las dos promociones nuevas de 300 pisos que se levantarán en el nuevo barrio joven de La Rosaleda.

Además de estas 300 viviendas de nueva construcción, el barrio ponferradino de Cuatrovientos es otro de los que también tira del sector, con un par de promociones de pisos. A ello se unen las solicitudes de viviendas individuales o unifamiliares, además del edificio para vivienda de alquiler joven, que se está ejecutando en el Ayuntamiento de la mano de la Junta de Castilla y León, así como la proliferación de permisos para restauración de edificios antiguos en la zona centro de la ciudad. En total son más de 400 pisos nuevos que se suman al parque de vivienda, en un momento en el que como es sabido existe debate sobre la necesidad de nuevas zonas residenciales. «Tenemos una nueva situación que nos permite ser optimistas», manifiesta el alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, quien destaca que le gustaría «ver más grúas, más actividad económica» que repercutiría sin duda en el empleo y en la población. El mandatario municipal asegura que son datos positivos que hace tiempo que no se daban en Ponferrada. «Sin entrar en triunfalismos hay que valorarlos muy positivamente», resalta el alcalde. La estadística anual de petición de licencias para construir viviendas indica la tendencia al alza, después de que la capital berciana poco menos que estuviera estancada en la UCI de Cuidados Intensivos, sin apenas pulso. Según el cómputo precedente de solicitudes, si en el año 2023 apenas se solicitaron licencias para 30 viviendas agrupadas en edificios, un año después, esa cifra se disparaba al alza cerrado el ejercicio 2024 con un total de 140 viviendas nuevas, más otras 20 que especificaban desde el consistorio. También se está notando un ligero incremento en la petición de permisos en el Ayuntamiento para construir viviendas unifamiliares. Si en el 2023 fueron 23 las casas construidas, los datos dados del ejercicio 2024 indicaban que aumentaron hasta la petición de 29 licencias para levantar chalés o residencia unifamiliar. Son seis más de un año a otro. Y este 2025 se cerrará con cifras también al alza.