Jaime Urrutia triunfa en la Sala H de Ponferrada

Nostálgicos y jóvenes neófitos de su música disfrutaron de lo lindo este pasado fin de semana en el concierto ofrecido en la Sala H de Ponferrada por Jaime Urrutia, líder de una carismática banda de rock como fue en tiempos de «la Movida Madrileña» Gabinete Caligari. La nueva gira de Jaime Urrutia, titulada ‘¡Qué barbaridad!’, despedía el año en la capital del Bierzo el sábado por la noche. Urrutia desplegó su arte musical y su estilo inconfundible encima del escenario, con un público entregado que coreaba la letra y la música de temas ya casi clásicos de un tiempo de gran creación cultural.