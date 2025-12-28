Ponferrada vibra al ritmo electrónico en el Castle Fest

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Una nueva edición del Castle Fest sirvió en la noche del sábado para despedir 2025 y brindar por los buenos deseos del nuevo año al ritmo de DJ consagrados como Michenlo, Mike Fajardo y Albert Novo, en esta fiesta prenochevieja en la avenida del Castillo de Ponferrada.

Y es que el gran éxito de las dos ediciones anteriores ha llevado al Ayuntamiento de Ponferrada a apostar de nuevo por este festival de música electrónica y urbana, especialmente dirigido a un público juvenil

Esta gran fiesta de pre nochevieja contó con todos los ingredientes necesairos, no sólo con la música sino también con la tradición de la docena de uvas, que en esta ocasión fueron sustituidas por gominolas al son de las campanadas.

A partir de las nueve de la noche y con entrada libre, el público ha podido disfrutar de las actuaciones de Michenlo, Mike Fajardo y Albert Novo, quienes hicieron vibrar a los asistentes en este espacio único, en pleno corazón de la capital berciana.