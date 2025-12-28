Molinaseca acoge el mercadillo navideño

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La población berciana de Molinaseca celebra su tradicional Mercadillo Navideño en la parte superior de la Oficina de Turismo, con acceso por la parte posterior. El Mercadillo Navideño de Molinaseca ha reunido una selección de puestos de artesanía, ropa y moda, joyería yproductores agroalimentarios, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante las fiestas. Y es que a lo largo de los tres días, los asistentes han podido descubrir productos originales y de calidad e ideales para regalos navideños, además de apoyar el comercio local y a pequeños productores.

La cita, organizada por la Asociación vecinal Molinafest, con la colaboración del Ayuntamiento de Molinaseca y la Asociación Agroalimentaria del Bierzo, busca dinamizar la vida social y económica del municipio en unas fechas tan señaladas, ofreciendo una experiencia diferente que combina tradición, creatividad y gastronomía. Una propuesta que ya es un cita obligada .