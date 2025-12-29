Sanidad destina más de 4,2 millones de euros al Hospital El Bierzo en infraestructuras

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha invertido este 2025 un total de 4.292.177 euros en el Hospital El Bierzo, destinados tanto a la mejora de infraestructuras como a la renovación y adquisición de equipamiento sanitario de última generación, con el objetivo de modernizar el centro y reforzar la calidad asistencial en la comarca.

Según las cifras facilitadas, las actuaciones en infraestructuras han supuesto una inversión global de 3.441.781 euros. Por ello, la partida más destacada corresponde a la ampliación y mejora del Servicio de Rehabilitación, con un presupuesto de 1,96 millones de euros, que ha permitido adecuar y modernizar espacios clave para la atención a los pacientes.

En el área de farmacia hospitalaria, se ha impulsado la segunda sala blanca, con una inversión de 344.000 euros en equipamiento, a la que se suman 40.000 euros en obra civil, destinada a reforzar la preparación segura de medicamentos. Además, se ha llevado a cabo la reubicación de las consultas de farmacia, con un coste de 47.373 euros, mejorando los circuitos de atención a los pacientes de la comarca berciana.

Otro avance estratégico ha sido la redacción del proyecto básico y de ejecución de la futura Unidad Satélite de Radioterapia, con una inversión de 187.000 euros, paso previo imprescindible para la implantación de este servicio en el Hospital.

Hay que destacar también que entre las mejoras estructurales se incluyen la sustitución de la red hidráulica del hospital, con una inversión conjunta de 455.744 euros, así como la redistribución del Servicio de Cardiología, dotada con 246.615 euros, orientada a optimizar espacios y circuitos asistenciales. Asimismo, se ha puesto en marcha la Unidad de Ictus, con una inversión de 161.049 euros destinada a obra y equipamiento, reforzando la capacidad del centro para la atención urgente y especializada de los accidentes cerebrovasculares.

A estas actuaciones se suman 850.396 euros destinados a equipamiento sanitario, enfocados a la incorporación de tecnología avanzada y a la mejora de distintos servicios hospitalarios. En el ámbito quirúrgico, se han destinado 132.839 euros al equipamiento del Proyecto Cirus, para procesos quirúrgicos.

Entre las inversiones más relevantes figura la adquisición de un exoesqueleto, con un coste de 194.370 euros, destinado a reforzar los tratamientos de rehabilitación. Y que este dispositivo introduce una innovadora terapia de marcha asistida por robots con el fin de mejorar la calidad de vida de niños con patologías. Permite poner de pie, sentar y movilizar los miembros inferiores, y dispone de marcha hacia adelante y hacia atrás. Hay que destacar que es el único centro sanitario de nivel II de toda Castilla y León con esta herramienta.