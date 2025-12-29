El IEB concede accésits por el premio Antonio Estévez

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Instituto de Estudiois Bercianos ha emitido fallo de su premio de investigación y en Ponferrada se reunía el jurado constituido para valorar y decidir el otorgamiento del XI Premio de Investigación Antonio Estévez. El Jurado estuvo integrado por Vicente Fernández Vázquez, Carlos Fernández Rodríguez, Miguel José García González, José Antonio Balboa de Paz, José Ignacio González Ramos y Francisco Balado Insunza, que actuó como secretario. Asistía igualmente la presidenta de la Comisión Gestora del IEB, pero no participa en las deliberaciones.

«A la vista de los trabajos presentados, después de su análisis conjunto por parte del jurado, éste acuerda por unanimidad dejar desierto el XI Premio de Investigación Antonio Estévez al considerar que los trabajos presentados no alcanzan la calidad para obtener el galardón», indican en una nota. Asimismo, el jurado acuerda conceder dos accésits dotados con 500,00 € cada uno a los siguientes trabajos: «Antonio Estévez, entre la emigración y el exilio» cuyo autor ha resultado ser, José Luis Gutiérrez Fernández. «Musealizar y regnificar: Espacios de represión franquista y su musealización a través de tres ejemplos en la provincia de León» cuyo autor es Fernando Alba Carballo.