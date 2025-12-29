Carracedelo creará un Museo de Escultura Monumental al Aire Libre

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El municipio de Carracedelo contará con el primer Museo de Escultura Monumental al Aire Libre, con una inversión de 180.000 euros. El futuro espacio cultural tendrá, en un primer momento, una docena de esculturas obra del artista afincado en Villafranca del Bierzo, Arturo Nogueira. Es, el proyecto más singular que recoge el presupuesto municipal para el año que viene según desveló el alcalde, Raúl Valcarce, que elude ofrecer más detalles «hasta su inauguración». Sí ha confirmado que serán esculturas de entre dos y tres metros de altura que se instalarán en un espacio incluido en el proyecto de restauración medioambiental del municipio, entre Carracedelo y Villadepalos.

Además, el presupuesto municipal de Carracedelo para 2026 aprobado en pleno y que ronda los cuatro millones de euros, incluye otras muchas inversiones que suman un total de un millón doscientos cincuenta mil euros. «Es un presupuesto importante con una considerable partida para inversiones en todos los pueblos del municipio. Habrá obras de mejora saneamiento, abastecimiento, aceras y otras muchas intervenciones que dicen mucho de la evolución del municipio» esgrimió Valcarce. Además, la propuesta de presupuestos mantiene el mismo nivel inversor en áreas como cultura o mantenimiento de edificios públicos como consultorios médicos o colegios.

El pleno dio luz verde a la nueva ordenanza para la limpieza del interfaz urbano. Se trata de regular la limpieza y desbroce de fincas que rodean los diferentes cascos urbanos y, así, proteger los pueblos en caso de incendios. Esas reuniones en los pueblos se desarrollarán a principios de año. El Ayuntamiento fija el 31 de mayo para que todas esas fincas del interfaz estén desbrozadas. De lo contrario, se acometerá la limpieza con medios municipales y los propietarios deberán pagar por ello.