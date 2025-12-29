Bodega del Abad celebra su 25 aniversario con Carracedo Godello

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La berciana Bodega del Abad celebra su 25 aniversario con el lanzamiento de la edición limitada Carracedo Godello. Esta bodega familiar celebra su vigésimo quinto aniversario como referencia en la Denominación de Origen Bierzo y José Cervera, enólogo de esta firma asegura que «este vino representa nuestra interpretación más extrema y, al mismo tiempo, más elegante de lo que puede llegar a ser un godello: una elaboración llevada al límite para mostrar su esencia con una personalidad única».

Hace 25 años comenzó algo más que un proyecto, comenzó la historia de una pasión: la pasión por crear vinos auténticos, llenos de carácter y de identidad. Y ahora es el momento de celebrar y de brindar por este cuarto de siglo con todos los que disfrutan con los vinos de Bodega del Abad. Y para hacerlo la bodega lanza Carracedo Godello, un vino singular. «Estas botellas de edición limitada nacen de uvas godello procedentes de uno de nuestros viñedos más especiales en Valtuille de Arriba. Fermentado en damajuanas, donde permanece seis meses sobre lías finas, tiene una posterior crianza oxidativa en barricas otros seis meses. Así obtenemos un vino con reflejos dorados y matices de fruta madura tanto en nariz como en boca», explica José Cervera, enólogo de Bodega del Abad. «Este vino representa nuestra interpretación más extrema y, al mismo tiempo, más elegante de lo que puede llegar a ser un godello: una elaboración llevada al límite para mostrar su esencia con una personalidad única», añade el enólogo.

Por eso la bodega ha decidido lanzar una edición limitada de 497 botellas bajo la nueva marca Carracedo Godello, que estará disponible a partir de enero del 2026 con la añada 2023. De esta manera se comparte la historia de la pasión que nos une en este 25 aniversario de Bodega del Abad. Y es que hace ya veinticinco años que Bodega del Abad iniciara su andadura en el mundo del vino desde el corazón del Bierzo. No faltaron entonces los esfuerzos de todo tipo: importantes inversiones, largos periodos de espera para abrirse camino en los mercados y la paciencia necesaria para que las viñas ofrecieran un fruto sano y de calidad. Inversiones y sueños siempre guiados por criterios técnicos, enológicos y empresariales. Ha sido un recorrido prolongado en el que los viñedos se han cuidado con dedicación, los vinos se han elaborado con rigor y envejecido con calma.

Hoy, un cuarto de siglo después, Bodega del Abad se siente orgullosa del trayecto realizado y firme en su compromiso con la DO Bierzo. Cada vez con mayor confianza en la excelencia de los vinos bercianos y apoyándose en su mejor fortaleza para seguir defendiéndolos: la energía de la tierra, el carácter del viñedo y las raíces pétreas de la cultura vitivinícola, con el Monasterio de Carracedo como inspiración de sus elaboraciones.

Bodega del Abad cumple 25 años convertida en una de las bodegas de referencia de la Denominación Bierzo. Ubicada en Carracedelo, ha mantenido desde sus inicios una apuesta clara y un profundo cariño por El Bierzo. Tanto es así que todas sus elaboraciones se basan en mencía y godello, las variedades autóctonas de la comarca. La familia Ulibarri ha demostrado durante este cuarto de siglo su amor por el terruño y el viñedo, obteniendo como fruto grandes vinos reconocidos por consumidores y expertos. Los principios de una viticultura responsable sostienen la filosofía de elaboración en Bodega del Abad, cuidando cada práctica en el viñedo, los procesos, las podas y los rendimientos que garantizan la máxima calidad tras la maduración de la uva. La bodega combina la tradición en el respeto por la tierra y sus frutos, con la innovación en la bodega para obtener los mejores resultados. Destaca también su estrecha relación con el enoturismo, con el objetivo de promocionar el Bierzo