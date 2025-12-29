Ponferrada contará con un espacio de CYL Digital en el futuro Centro de Innovación Mario Tascón

El alcalde y el consejero en la firma del protocoloL. DE LA MATA

Ponferrada se suma a las capitales de provincia de Castilla y León y contará con un espacio CyL Digital en el Centro Integrado de Innovación Digital y Promoción del Emprendimiento Mario Tascón, cuyas obras finalizarán en junio de 2026. Así se puso hoy de manifiesto tras la firma del protocolo de colaboración entre el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

«Este protocolo une dos fuerzas motoras. Por un lado, el programa CyL Digital, que aporta su experiencia en formación y sensibilización. Por otro, nuestra gran apuesta municipal: el Centro Integrado del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en el Territorio (C2IET) “Mario Tascón”. Con esta sinergia conseguimos una alianza estratégica», remarcó el regidor ponferradino tras la firma.

En virtud del acuerdo, según explicó Sanz Merino, se eleva a la categoría de espacio digital un centro asociado de Ponferrada que será «el décimo de Castilla y León», como una «clara apuesta estratégica desde el punto de vista de las TIC y la singularidad de la ciberseguridad». «Queremos colocar al Bierzo y a Ponferrada a la cabeza de las TIC», resaltó el consejero de Movilidad y Transformación Digital.

«Ponferrada no quiere ser solo una espectadora de la transformación digital; queremos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo», definió el alcalde.

Para Morala, este acuerdo «impulsa el proceso de digitalización, que debe abarcar a todas las capas sociales y a toda la actividad, tanto administrativa como económica, en Ponferrada. Es una vía para ganar un futuro que o es digital o no será».

Gracias a este acuerdo se ofrecerá formación a la sociedad. «A través de esta colaboración, nos marcamos como prioridad atender a quienes presentan un mayor riesgo de exclusión digital. Hablo de nuestros mayores, que merecen las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida y comunicación», precisó. A ello se suman otros colectivos como mujeres, inmigrantes, autónomos y pymes.

El consejero destacó también que el programa CyL Digital ha llegado ya a 145.000 personas a través de 22.600 acciones formativas. Concretamente, en León se han ofrecido 4.000 cursos en los que participaron 25.500 personas.

