Bembibre adjudica los contratos de restauración y carpas para el Festival Internacional del Botillo

El Ayuntamiento de Bembibre adjudica los contratos de restauración y colocación de carpas para la próxima edición de su Festival Internacional del Botillo, a las empresas Hanason Bierzo y Carpalia, respectivamente. Se trata de las únicas empresas que se presentaron a la licitación.

Hanason Bierzo ofrece un precio por menú de 39,90 euros, incluyendo el IVA, y un tope de hasta 1.600 comensales.

La adjudicataria deberá diseñar el menú, que consistirá en entrantes, plato principal de botillo con sus acompañantes, postre y café, así como la bebida, incluido vino del Bierzo. Además de un menú alternativo para personas con intolerancias.

Por su parte, la instalación de carpas y ornamentación correrá por cuenta de la mercantil berciana Carpalia, cuya oferta económica asciende a 32.000 euros, IVA del 21% incluido.

Este evento gastronómico, el primero con la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y se celebrará el 7 de febrero de 2026 en esta localidad.