Una niña berciana dona pulseras a Pediatría

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Pediatría de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha recibido una donación muy especial con motivo de las fiestas navideñas: decenas de pulseras artesanales elaboradas por la niña Adriana Campos, de 10 años, quien ha querido tener un gesto solidario con los niños ingresados en estas fechas.

La pequeña explicó que realiza estas pulseras en su tiempo libre y que decidió regalarlas para «hacer más alegre la Navidad a los niños que están en el hospital».

El personal de Pediatría destacó también la importancia emocional de iniciativas como esta.