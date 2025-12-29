Un joven sufre un accidente en Noceda del Bierzo y queda atrapado dentro de su vehículo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso que alertaba de un accidente.

En concreto, la llamada se ha recibido a las 19.55 horas, cuando un turismo ha sufrido un accidente en la carretera LE-5332, en el término municipal de Nocedo del Bierzo.

El conductor, un varón de 25 años quedó atrapado dentro del vehículo, aunque consciente.

Mientras los Bomberos de Ponferrada se trasladaban al lugar de los hechos para excarcelar al joven, se ha avisado de que finalmente el afectado pudo salir por sus propios medios.

La Guardia Civil y recursos del Sacyl también se han personado en el punto del accidente.