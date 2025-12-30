La ULE pone en marcha la tercera edición de la microcredencial sobre gestión vitivinícola
Esta tercera edición se impartirá en el Campus de Ponferrada del 17 de enero al 28 de marzo
La Universidad de León, en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, pone en marcha la tercera edición de la ya consolidada microcredencial «Gestión y Comercialización en la Industria Vitivinícola», que se impartirá en el Campus de Ponferrada entre el 17 de enero y el 28 de marzo de 2026. Se trata de un título propio y pionero en Castilla y León dirigida a personas con una edad comprendida entre los 25 y los 64 años, con clases teóricas y prácticas que se impartirán tanto en el Campus de Ponferrada como en la sede de la DO en Cacabelos.
A lo largo de dos meses y medio, los estudiantes se familiarizarán con temáticas imprescindibles como la legislación y la fiscalidad aplicables a empresas vitivinícolas, los aspectos laborales, el sistema de control en la calificación de los vinos, la estrategia empresarial, la investigación del mercado, la comunicación, la comercialización, el comercio electrónico o el enoturismo con el objetivo de capacitarlos para gestionar empresas del sector del vino y dirigir su departamento comercial.
La formación se completa con visitas a bodegas de la Denominación de Origen Bierzo con el objetivo de conocer cómo es la gestión diaria de una empresa vitivinícola e incluye mesas redondas con viticultores de éxito como César Márquez y Verónica Ortega, y en las que participarán bodegas como Emilio Moro, Cantariña Viñedos de Familia, Peréz Caramés, o Adriá y Olga Verde Viñadora.
El título está dirigido por el profesor Constantino García Ramos y el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez Gil.Se ofertan 20 plazas y el precio de la matrícula es de 195 euros.