Fijado el calendario de ferias de Ponferrada para el 2026

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por el bercianista David Pacios, daba ayer a conocer que la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León ha incluido diversas ferias del municipio en el denominado Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2026. Las ferias incluidas para el municipio de Ponferrada son las siguientes: Los cuatro Mercados de Temporada (invierno, primavera, verano y otoño). Segunda edición de PonfeVin (Feria del Vino). Segunda edición de la Feria de Antigüedades. Feria de la Cerámica. Feria del Libro. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión y la Feria Templaria. Esta inclusión reconoce la consolidación y el crecimiento de estos eventos como herramientas clave para la dinamización del comercio local, la promoción de productos de calidad y el apoyo a emprendedores, artesanos y productores, ofreciendo una programación variada que combina actividad comercial con propuestas culturales y de ocio, atrayendo a numerosos visitantes y contribuyendo al desarrollo económico y turístico de Ponferrada.