El Ecyl garantiza la atención personal en la Oficina de Empleo de Fabero

La Oficina de Ecyl de Fabero, después de las quejas públicas políticas y sindicales, anuncia que mantiene la atención presencial de forma intermitente hasta cubrir su plantilla. Indica que «el servicio presencial está garantizado los jueves y en fechas concretas, mientras se refuerza la atención a través de la Oficina Virtual y otras oficinas del Ecyl en Castilla y León». Señalan desde el Ecyl que, como consecuencia de un problema puntual de personal, que se encuentra en proceso de resolución, la Oficina de Empleo de Fabero viene prestando el servicio presencial de forma intermitente. La Oficina permanece abierta todos los jueves, y prestará también servicio presencial los días 30 de diciembre y 5 de enero. Dado que esta situación de cierres puntuales en días alternos puede prolongarse durante algunas semanas del mes de enero, recomiendan desde el Ecyl a aquellos usuarios que no puedan acudir en jueves consultar los días de apertura en los teléfonos 987 471 566 de la oficina del Ecyl de la localidad de Villablino, y el 987 410 859 de la oficina de Ponferrada.

Señalan igualmente en una nota de prensa que este sistema, que garantiza la total prestación del servicio, se complementa con la Oficina Virtual, desde donde se pueden realizar la práctica totalidad de trámites y consultas. Igualmente, se recuerda que, en Castilla y León, el Ecyl funciona como un distrito único, lo que permite que los usuarios puedan ser atendidos en cualquiera de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que deseen. Finalmente, y ante las dudas surgidas sobre las causas que han provocado esta situación, se informa de que las vacantes de personal que en estos momentos existen en la Oficina de Fabero fueron ofertadas en los recientes procesos de estabilización y concursos de traslados, sin que se hayan cubierto, lo que obliga a utilizar un sistema alternativo para la contratación de personal.

«En estos momentos, se están realizando las gestiones necesarias para ello a fin de recuperar la total normalidad a la mayor brevedad posible», señalan desde la entidad de empleo dependiente de la Junta de Castilla y León. Finalmente, la misma institución pública pone de manifiesto en la misma nota difundida en la pasada jornada que la Gerencia del Servicio Público de Empleo quiere agradecer el esfuerzo que está realizando el personal de las oficinas de empleo más próximas para garantizar la apertura y la prestación del servicio en Fabero.