Pepe Ribagorda será el mantenedor del Festival del Botillo de Bembibre y Ruth Lorenzo la artista invitada

Bembibre celebrará, el 7 de febrero, la 53 edición de su Festival de Exaltación del Botillo, la primera con el galón de Fiesta de Interés Turístico Internacional, y el equipo de gobierno ya ha desmenuzado el programa de actividades y descubierto el nombre del próximo mantenedor. Una vez más, el Ayuntamiento apuesta por un periodista, en este caso José Ribagorda, conocido presentador de informativos y consabido apasionado del mundo de la gastronomía que lleva las riendas de la página web 'De las cosas del comer', donde reconoce que "en pocos lugares me encuentro mejor que entre viñas, faenando con los pescadores, en una vieja taberna o cocinando en casa para los amigos".

Ribagorda reúne, por lo tanto, dos condiciones que encajan a la perfección en el Festival Internacional de Exaltación del Botillo de Bembibre. "Con este nombramiento, el Festival suma a su nómina de mantenedores una figura reconocida y reconocible por los espectadores, con un perfil que aúna rigor periodístico, experiencia institucional y una mirada especialmente cercana a la gastronomía y a los paisajes del comer", aseguran desde el equipo de gobierno.

Además del mantenedor, en el evento gastronómico más importante del año en el Bierzo también pesa el nombre del artista invitado que se encarga de la actuación estrella de la noche. La de este año será la cantante Ruth Lorenzo, últimamente también presentadora de 'talent shows'. "Es una de las mejores voces del país", ha destacado la concejala de Cultura, Fiestas y Turismo de Bembibre, Belén Martín, que fue la encargada de detallar el programa de actividades del Festival del Botillo, junto a la alcaldesa, Silvia Cao, y explicar que la temática central de este año será el voluntariado.

La artista Ruth Lorenzo.DL

El Festival de Exaltación del Botillo selecciona, en cada edición, una temática que sirve de hilo conductor de la gala y centra también las actividades de la Semana Cultural. En 2026, "el protagonismo recaerá en los colectivos sin ánimo de lucro y las personas que dedican su tiempo de forma desinteresada y altruista", explicó Martín, concretando esa labora en Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja, Protección Civil y la Brigada de Empuje del Patronato Municipal de Fiestas.

Héctor Keudell y María de Miguel serán nuevamente los presentadores de la gala, que comenzará a las 20.00 horas en el pabellón Manuel Marqués Patarita y mantendrá el formato habitual de los últimos años, combinando producción audiovisual, puesta en escena, intervenciones y actuación musical. Además, volverá a servir para formalizar un nuevo hermanamiento, en esta ocasión será con la Casa de León en Cantabria. El fallo de concurso literario, al que ya se han presentado más de 70 obras, y los pases de las orquestas Waykas y Última Legión completarán una noche en la que la actuación de Ruth Lorenzo tendrá una duración aproximada de una media hora.

La alcaldesa de Bembibre y la concejala de Fiestas.L. DE LA MATA

Las entradas

El Patronato Municipal de Fiestas de Bembibre pondrá 1.400 entradas a la venta a partir del 8 de enero. Las primeras 1.200 se venderán a través de internet durante las primeras 48 horas (en gestionentradas.com) y la venta de las 200 restantes será presencial, en la Casa de las Culturas, el día 12 de enero. El precio es de 50 euros por comensal y se establece un máximo de diez entradas por persona y DNI. Independientemente del canal de venta (online o presencial), deberán retirarse en la cuarta planta del Centro Cultural del 2 al 5 de febrero, en horario de 17.00 a 19.30 horas.