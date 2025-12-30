Diario de León

La Junta destina casi 2,8 millones de euros para la reconstrucción de Lusio en Oencia

Refuerza la inversión para continuar con los trabajos de reconstrucción de viviendas, inmuebles e infraestructuras urbanas esenciales

Daños del fuego en Lusio.

Daños del fuego en Lusio.

Redacción
Ponferrada

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado la concesión de casi 2,8 millones de euros a Somacyl para continuar con los trabajos de reconstrucción de viviendas, inmuebles e infraestructuras urbanas esenciales en Lusio, así como la reposición y mejora de infraestructuras públicas en el resto de los municipios afectados por los incendios.

Lusio sufrió daños severos en más de 45 construcciones agropecuarias y en infraestructuras esenciales y la inversión total estimada para su reconstrucción asciende a 6,8 millones. Con anterioridad a este acuerdo de gobierno, este mismo mes, ya se concedieron 3,86 millones a Somacyl para la reconstrucción. Los trabajos iniciados incluyeron labores de desescombro, consolidación y reconstrucción de las viviendas e infraestructuras dañadas. Pero, dada la magnitud de los daños, esta nueva aportación «resulta necesaria para culminar las actuaciones y para extender las actuaciones de reposición y mejora al resto de los municipios afectados», aseguran fuentes de la Junta.

