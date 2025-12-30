La Junta destina casi 2,8 millones de euros para la reconstrucción de Lusio en Oencia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado la concesión de casi 2,8 millones de euros a Somacyl para continuar con los trabajos de reconstrucción de viviendas, inmuebles e infraestructuras urbanas esenciales en Lusio, así como la reposición y mejora de infraestructuras públicas en el resto de los municipios afectados por los incendios.

Lusio sufrió daños severos en más de 45 construcciones agropecuarias y en infraestructuras esenciales y la inversión total estimada para su reconstrucción asciende a 6,8 millones. Con anterioridad a este acuerdo de gobierno, este mismo mes, ya se concedieron 3,86 millones a Somacyl para la reconstrucción. Los trabajos iniciados incluyeron labores de desescombro, consolidación y reconstrucción de las viviendas e infraestructuras dañadas. Pero, dada la magnitud de los daños, esta nueva aportación «resulta necesaria para culminar las actuaciones y para extender las actuaciones de reposición y mejora al resto de los municipios afectados», aseguran fuentes de la Junta.