La Guardia Civil de León detiene a tres personas por el asalto con arma de fuego en la gasolinera de Carucedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de León ha dado por finalizada la Operación Barogun con la detención de tres personas, logrando así el esclarecimiento de un robo con violencia e intimidación a mano armada. Este suceso tuvo lugar en la estación de servicio La Barosa, ubicada en la localidad de Carucedo, según se ha informado hoy, 31 de diciembre de 2025.

El asalto se perpetró durante la madrugada del 25 de junio de este 2025, en la estación de servicio 'La Barosa', localizada en la carretera Nacional 120 a su paso por Carucedo. Los tres autores, portando un arma de fuego y un pico, lograron sustraer 4.500 euros. Este dinero procedía de la caja registradora y de las máquinas recreativas, las cuales fueron forzadas, siendo el empleado la víctima del delito.

Según las investigaciones, los asaltantes aguardaron agazapados en la oscuridad, esperando el instante preciso para ejecutar el robo. Una vez dentro del establecimiento, uno de ellos apuntó al empleado, mientras otro se dedicaba a forzar las máquinas y el tercero se encargaba de recoger el dinero sustraído.

Las investigaciones, iniciadas por el Equipo de Policía Judicial de Ponferrada (León) desde junio de este 2025, fueron clave para identificar a todos los integrantes del grupo criminal y el papel que cada uno desempeñaba. Las detenciones se practicaron ayer, 30 de diciembre de este 2025, culminando así la operación con el arresto de dos varones y una mujer.

Tras su detención, los implicados y las diligencias correspondientes fueron presentados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada. El titular de este juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de ellos.