Ponferrada destina 1 M€ a formar 40 trabajadores con inserción laboral

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada consigue cuatro nuevos Programas Mixtos de Formación y Empleo de la Junta de Castilla y León para 2026, con una ayuda del Gobierno autonómico de algo más de 859.000 euros, que se completa con una aportación municipal de 220.000 euros, por lo que la inversión global superará el millón de euros. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el concejal de Escuela Taller, David Pacios, se felicitaron por este nuevo impulso a la formación, que ayudará a mejorar la empleabilidad de los vecinos con el objetivo de fijar población. «El Ayuntamiento de Ponferrada y la Junta de Castilla y León han conseguido una alianza estratégica en esta materia», dijo Morala, quien añadió que se busca «atender la demanda de un mercado laboral muy diversificado en el municipio». De esta forma la Escuela Taller ofrecerá cuatro cursos de cuatro especialidades. Se trata del Ponsferrata III, de albañilería; el Matinot VIII, de soldadura; La Tebaida, de jardinería y el Encina II, de cocina y restauración. Cada uno de ellos contará con diez alumnos y una duración de nueve meses, entre el 1 de febrero y el 31 de octubre de 2026.

«Me preocupa que las subvenciones redunden en la empleabilidad de los vecinos. Estamos pensando en el desarrollo del municipio», continuó el alcalde, quien cree que con ello están «en la buena senda». «Estos cursos y ayudas que hemos programado complementan otros esfuerzos formativos en otras áreas, ofreciendo una amplia gama de variedades profesionales y en varios sectores Esta diversificación obedece a nuestro deseo de que haya muchas opciones de empleo», remarcó. Por su parte Pacios destacó que Ponferrada cuenta, por segundo año consecutivo, con cuatro cursos y es el municipio que más tiene. Están previstas varias obras dentro de cada uno de esos talleres. Los alumnos del Ponsferrata acondicionarán la primera planta del antiguo colegio de Flores del Sil. También se encargarán de adecuar un área de descanso del Camino de Santiago, a la salida de la localidad de Campo, la renovación de aceras en la avenida de la Cemba, la construcción de un nuevo bar en las piscinas de Flores del Sil y un almacén en la propia Escuela Taller.