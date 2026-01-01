Dos heridos por arma blanca en una pelea de cinco personas en la calle Mateo Garza

La fiesta de Nochevieja y Año Nuevo fue relativamente tranquila en Ponferrada y en el resto de localidades de la comarca del Bierzo. Lo más destacado y llamativo, sin embargo, fue la pelea registrada en el céntrico casco urbano de Ponferrada, con la implicación de cinco personas jóvenes y con el resultado de dos heridos por arma blanca, que acudieron ellos mismos al centro de salud de Pico Tuerto.

El servicio de emergencias del 112 daba a conocer que de de las dos peleas que tenían conocimiento y para las que habían pedido ayuda sanitaria en la provincia de León, una de ellas corresponde a Ponferrada. Según el parte de emergencias difundido en la mañana del 1 de enero de 2025, lo sucedido «ocurrió a las 06.58 horas (del 1 de enero)». Se indica que fueron unas cinco personas personas implicadas, aunque podían haber sido más ante el tumulto generado en la calle por la pelea. Al 112 de Castilla y León comunica el alertante que había dos heridos con arma blanca de unos 20 años. De esta forma, desde la misma oficina de emergencias de la comunidad se comunica la situación al Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría de Ponferrada y también a la Policía Local de Ponferrada, que como es sabido tiene su sede en el parque del Temple. También se dio aviso al servicio de Emergencias sanitarias — Sacyl. Pero los heridos son trasladados por sus propios medios al ambulatorio. El suceso ocurrió en la calle Mateo Garza, en pleno centro de la parte baja de Ponferrada.