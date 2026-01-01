Milán Daniel es el primer bebé del año en el Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Cincuenta minutos después de la última campanada llegó al mundo Milán Daniel R. M, convirtiéndose en el primer bebé nacido en el Hospital El Bierzo en este 2026 y uno de los primeros de toda Castilla y León. Pesó 3,835 kilos de pura felicidad para una familia que no ha dudado en distribuir su imagen para compartir con toda la sociedad berciana su dicha.

Sus padres Thalía y Álex, vecinos de Ponferrada, pasaron la última noche del año en el hospital y una vez nacido su hijo, dos familiares de la pareja se acercaron a la habitación para felicitar a la nueva familia y compartir con ellos los primeros minutos de vida del pequeño Milán Daniel.