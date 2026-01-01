Milán Daniel es el primer bebé del año en el Bierzo
Nació cincuenta minutos después de la medianoche y peso algo más de 3,8 kilos
Cincuenta minutos después de la última campanada llegó al mundo Milán Daniel R. M, convirtiéndose en el primer bebé nacido en el Hospital El Bierzo en este 2026 y uno de los primeros de toda Castilla y León. Pesó 3,835 kilos de pura felicidad para una familia que no ha dudado en distribuir su imagen para compartir con toda la sociedad berciana su dicha.
Sus padres Thalía y Álex, vecinos de Ponferrada, pasaron la última noche del año en el hospital y una vez nacido su hijo, dos familiares de la pareja se acercaron a la habitación para felicitar a la nueva familia y compartir con ellos los primeros minutos de vida del pequeño Milán Daniel.