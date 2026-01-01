Los agricultores bercianos reclaman más empatía a las administraciones

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Berciana de Agricultores (ABA) empieza 2026 reclamando a las administraciones, especialmente a la Junta de Castilla y León, «empatía» con las singularidades del campo berciano a la hora de ayudar a su desarrollo y que tenga en cuenta que es un sector que tira de la economía de la comarca. El presidente de ABA, Daniel Franco, confía en que estas peticiones sean tenidas en cuenta a lo largo del año que acaba de empezar, después de cerrar un 2025 «muy aceptable», a pesar de la climatología adversa en el momento de la floración y con un verano con una constante amenaza de tormenta.

«La producción total de kilos que han entrado en las diferentes cooperativas frutícolas ha sido muy aceptable. Otra cosa es cómo se vaya vendiendo a lo largo del año, que eso ya se verá. Ahora mismo, las tienen vendido en torno el 30%», explica Franco.

La segunda batalla será el precio al que se venda ese producto, ya que en muchas ocasiones apenas cubre los costes de producción, que «han subido exponencialmente en los últimos años y los precios no», apunta el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores, que asegura que, aunque «en los últimos dos o tres años el precio no ha estado mal y nos ha permitido realizar ciertas inversiones en nuestras parcelas, aún es bajo».

«No puede ser que si al agricultor le pagan uno, al consumidor le cueste tres. Esa diferencia es exagerada y tenemos que seguir luchando porque cada vez haya precios más justos que nos permitan seguir hacia delante», defiende Daniel Franco, que insiste en que tanto la Junta de Castilla y León, como el resto de administraciones, deben tener en cuenta la singularidad del campo berciano y sus necesidades a la hora de plantear las ayudas o loa planes de inversión.

«Que se dejen de pamplinas, que ya sabemos que un agricultor puede pedir un plan de mejora, abrir un expediente de incorporación y solicitar torres antihelada y sistemas antigranizo y todas esas mejoras; pero lo que pedimos es un poco de empatía y de saber cómo está el Bierzo», afirma el agricultor, que requiere ayudas directas y adaptadas a las necesidades del territorio para que realmente la inversión se quede en él.

El presidente de ABA pone como ejemplo de lo que se ha hecho mal las subvenciones para torres antiheladas, que aunque se han mejorado —dice- siguen siendo insuficientes. Por eso, cree que «deben dar una vuelta a lo que les decimos», porque «el berciano nunca se quiere ir del Bierzo y ellos no entienden que este es un territorio diferente, que tenemos nuestros sellos de calidad porque somos productores de calidad, no de cantidad».

Franco también se felicita porque, ahora mismo, son muchos los jóvenes que quieren incorporarse al campo y aprovecha este tirón para hacer un llamamiento para que sean más. «Que le quiten ese miedo al trabajo del campo, que no es más duro que otro», afirma.

La Asociación Berciana de Agricultores espera que 2026 traiga cosas buenas, empezando por una climatología que permita sacar adelante otra buena cosecha; pero también se espera el final de las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo, «que nos hará ser más eficientes, más efectivos y poder competir mejor con otras zonas del país», celebró.

Otro de los hitos importantes que podría llegar en los primeros meses del año es la denominación de origen protegida (DOP) para la Pera Conferencia del Bierzo, que actualmente es una Marca de Garantía. Ese salto cualitativo —apunta Daniel Franco— también «nos ayudará a ser más competitivos».

«Pedimos que crean en nosotros y que nos echen una mano. Si no creen en nosotros, por lo menos que no nos molesten», concluye el presidente de la asociación que representa a una parte importante de los agricultores.