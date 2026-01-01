Morala amenaza a Endesa con acudir a la vía judicial por la cubrición del Canal de Cornatel

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha iniciado el año con fuerza, principalmente reivindicativa, y en su primera aparición pública de 2026 ha cargado directamente contra Endesa. No es la primera vez que Morala critica la «deslealtad» de la empresa con Ponferrada y el Bierzo, pero sí amenaza ahora con acciones judiciales para que cumpla con el territorio, en este caso respecto a la cubrición del Canal de Cornatel, que es «uno de los hitos» —dijo— incluidos en el plan «Ponferrada Inspira», que promueve un desarrollo urbano sostenible, inclusivo e innovador y que ha recibido 6,8 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

«Ha llegado e tiempo de alzar la voz contra Endesa, que ha sido una entidad absolutamente desleal con Ponferrada y con el Bierzo. Como alcalde de Ponferrada, le exijo la financiación oportuna para llevar a cabo la cubrición de este canal, que es peligrosísimo. Es un canal de aguas bravas que cruza nuestra ciudad, que cruza nuestro casco histórico», apuntó Marco Morala minutos antes de su participación en la tradicional misa de Año Nuevo, que se celebró en la Basílica de la Encina.

El regidor asegura que el primer paso será retomar el contacto con Endesa para «ponernos a trabajar» en la búsqueda de la financiación necesaria para acometer ese proyecto de urbanización. Pero al mismo tiempo —avanzó— «voy a encargar a los servicios jurídicos municipales que busquen fórmulas legales para, llegado el caso, exigírselo por la vía judicial, que tampoco la descarto».

«Endesa se ha llevado nuestra riqueza y la salud de los bercianos y no ha estado a la altura. Ahora se quiere ir y no dar lo que en justicia merecemos», insistió el alcalde de Ponferrada, poniendo esta reivindicación como primer ejemplo de lo que será un 2026 —afirmó— igual de exigente con las administraciones superiores, «que son las que tienen el presupuesto», para poder desarrollar proyectos importantes para el municipio. La Junta de Castilla y León «ha cumplido y estoy seguro de que seguirá cumpliendo», afirmó Morala, que pide al Gobierno de España el mismo compromiso.